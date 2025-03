Fake news diplomatique : Macky Sall n'est pas menacé au Maroc Depuis ce mercredi, une information circulant sur la toile et relayée par certains médias dakarois, prétend que le Maroc aurait demandé à l’ancien président sénégalais, Macky Sall, de quitter son territoire. Or, après vérification, cette allégation s’avère être un simple « pétard mouillé », sans fondement ni consistance diplomatique.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Mars 2025 à 19:00

Des sources autorisées et proches du cabinet royal marocain, contactées par "Confidentiel Afrique", démentent toute demande d’extradition ou d’expulsion de Macky Sall. « C’est vous qui me l’apprenez, je ne sais pas vraiment d’où vient cette information. Aucune procédure administrative ou pénale en ce sens, n’est à l’ordre du jour », confie une source marocaine proche du pouvoir.



Macky Sall, qui réside actuellement à Marrakech depuis la fin de son mandat présidentiel, continue de bénéficier de la confiance du Roi Mohamed VI et, est traité en tant que résident de marque. Contrairement aux insinuations tendant à fragiliser les relations sénégalo-marocaines, le Maroc a toujours été un allié fidèle du Sénégal et entretient des relations diplomatiques au beau fixe avec Dakar.



Il convient de rappeler que Macky Sall a quitté le pouvoir de manière démocratique, après avoir organisé des élections libres et transparentes. Il n’a jamais été un dictateur ni un voleur, contrairement à certaines figures politiques que le Maroc a pourtant accueillies par le passé. De plus, aucune action judiciaire ne le vise actuellement au Sénégal, ce qui rend toute discussion sur une extradition complètement infondée.



Cette polémique, alimentée par des médias en quête de sensationnalisme, ne repose sur aucun élément concret. Le Maroc, loin de se laisser entraîner dans des affaires politiques internes sénégalaises, garde une posture diplomatique sereine et continue de considérer Macky Sall comme un ami du peuple marocain et du souverain.



En somme, cette affaire n’est rien de plus qu’une tentative de déstabilisation et une manipulation médiatique, sans aucun impact réel sur les relations entre Dakar et Rabat.





