Fake news : la Présidence dément des propos attribués au Président Sall sur la réouverture des frontières avec le Mali Une annonce circule dans les réseaux sociaux attribuant à SEM le Président Macky Sall des propos qui seraient tenus à la télévision nationale et selon lesquels « si la CEDEAO n’ouvre pas la frontière (sic) avec le Mali à partir du 25 mars, le Sénégal ouvrira sa frontière avec le Mali » informe un communiqué de la Présidence de la République.

Réagissant à cet effet, elle a précisé que cette annonce est une" fake news", donc nulle et de nul effet, nous dit dakaractu



Cette fausse nouvelle fait suite aux désapprobation de la mesure de la CEDEAO qui a entrainé de lourdes pertes pour les pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire.



D’ailleurs plusieurs manifestations de soutien ont été enregistrées sur les réseaux sociaux et même les rues de plusieurs pays de l’Afrique où la CEDEAO est considérée comme un « syndicat des chefs d’état ouest africains ».



Pour rappel la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avaient pris en Janvier dernier une batterie de mesures économiques et diplomatiques à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la junte, avec une fermeture des frontières.



