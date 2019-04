Fake news : le passeport diplomatique du juge Demba Kandji n'est pas retiré Le nom du juge Demba Kandji a été inscrit sur la liste des personnes dont les passeports diplomatiques doivent être retirés, comme l’a publié la presse de ce samedi. Une information démentie par une source proche de la magistrature, qui affirme, que le président de la Commission nationale de recensement des votes n’est pas concerné par cette mesure.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

« Le premier président de la Cour d’appel de Dakar, Demba Kandji, n’est en rien concerné par le retrait de passeports diplomatiques au détriment de certains non ayants-droit », a, en effet, souligné notre source. Qui ajoute, « le haut Magistrat Chef de Cour est bel et bien un ayant- droit de par son statut, qui le classe en business pour les titres de voyage, comme en dispose la réglementation ».



Et notre interlocuteur de rappeler que « les Juges et les Procureurs effectuent des missions essentielles dans le cadre de la corporation judiciaire internationale, branche importante des relations nationales ».



Des marabouts, des magistrats, et des fils de ministres ont été cités sur cette blacklist que le ministre de l’Intérieur a envoyé à la Police des frontières.

