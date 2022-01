Fake news sur son départ: Le colonel Abdourahmane Dièye reste toujours le Directeur général des Douanes Une information largement relayée a fait part de l’éviction du Colonel Abdourahmane Dièye de son poste de Directeur général des Douanes. C’est une fake news, ou fausse nouvelle pour être plus clair…

Il a été annoncé que le colonel « Abdourahmane Dièye n’est plus Directeur général des douanes. Il est remplacé par Mbaye Ndiaye ». Une information surprenante au vu des résultats de la Douane en cette période difficile de 2021, en termes de recettes mais aussi de prises sur les activités frauduleuses.



L’autre surprise dans cette fausse nouvelle, est son remplacement par le directeur des Opérations douanières, Mbaye Ndiaye, avec qui il entretient une grande amitié.



Non ! Le colonel Abdourakhmane Dièye reste toujours le Directeur général des Douanes.









