Fakenews - Rétro 2024 : Une année rythmée par de fausses déclarations attribuées au Président Bassirou Diomaye Faye Une rumeur attribuée au président Bassirou Diomaye Faye, selon laquelle l’arabe deviendrait la langue officielle du Sénégal en remplacement du français, a emballé les réseaux sociaux en 2024, de même qu’une autre aussi virale, laissant croire que le chef de l’Etat sénégalais aurait demandé à ses concitoyens, de ne plus accrocher sa photo dans les bureaux de l’administration. "APS"

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

Il y a eu, avant cette rumeur sur le choix de l’arabe comme langue officielle au Sénégal et celle sur la photo du président, une autre fakenews se rapportant au paiement des impôts des sociétés françaises implantées au Sénégal, en lien avec les orientations politiques et économiques des nouvelles autorités sénégalaises.



Ces fakes news ont été largement partagées à travers le pays et même, dans certains pays de la sous-région, via des plateformes se réclamant du panafricanisme en particulier.



Dans des messages publiés en français, en anglais et en arabe, les personnes à l’origine de cette rumeur, prétendent que « i[pour une première depuis son indépendance, [le Sénégal a] adopté en fin avril 2024, l’arabe comme langue officielle, en remplacement du français]i », soit quelques semaines après la prestation de serment du président Faye.



Un compte Facebook identifié sous le nom Adam Chaibani, par exemple, en profitait pour appeler à « i[en finir avec la colonisation […] ]i» et à faire de « la libération de l’Afrique, notre combat ».



Qu’en était-il réellement de la langue arabe au Sénégal ?



Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé, le 17 avril 2024, à l’issue d’un Conseil des ministres, avoir décidé de créer une Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de l’enseignement arabe, laquelle sera rattachée à la présidence de la République. Cette direction annoncée a été officialisée en septembre de la même année, avec la nomination d’un directeur, le professeur Djim Dramé.



Depuis cette nouvelle création institutionnelle, aucune autre décision n’a été prise sur les questions relatives à la langue arabe au Sénégal. S’il est vrai que la langue arabe a un fort ancrage sociologique et spirituel au Sénégal, il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais été question d’un changement de régime linguistique au Sénégal, dont la Constitution confère au français, le statut de langue officielle.



C’est peut-être dans la dynamique de formalisation de l’enseignement arabo-musulmane et du fait religieux au Sénégal, entamée principalement à partir des années 2000, que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé son intégration pleine et entière dans le système éducatif sénégalais. Mais jamais l’idée d’un changement de régime linguistique au Sénégal, matérialisant le passage du français à l’arabe, n’a été émise par les pouvoirs publics.



En 2024 également, précisément entre juillet et août, les réseaux sociaux ont attribué au Président Bassirou Diomaye Faye, des propos selon lesquels, il aurait demandé à ses compatriotes de ne plus accrocher sa photo dans leurs bureaux.



Ces mêmes propos qui lui sont faussement prêtés, ont été tenus en 2019, par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, devant des députés de son pays, à l’occasion de son investiture.



‘’i[Je ne veux vraiment pas mes photos dans vos bureaux, car le président [de la République] n’est ni une icône ni une idole. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les chaque fois que vous prenez une décision.]i’’ Un post Facebook devenu viral avait prêté ces propos au président sénégalais.



Le message a été, par moments, repris par des militants du président sur des plateaux de télévisions locales et le post a été parfois partagé des centaines de fois et a suscité autant de commentaires sur les médias sociaux, sur Facebook surtout, avait observé l’APS, jeudi 1er août.



La citation est extraite presque mot pour mot du discours d’investiture prononcé par le dirigeant ukrainien, Volodymyr Zelensky, en juillet 2019. Ce dernier avait tenu ces propos devant des députés. Il parlait de la corruption dans son pays.



Un contexte politique favorable à la prolifération de fakenews



Voici la citation originelle, qui figure dans un discours disponible sur le site officiel du dirigeant ukrainien : ‘’i[Et pour cela, nous avons besoin de gens au pouvoir qui serviront le peuple. C’est pourquoi je ne veux vraiment pas que ma photo soit dans vos bureaux, car le président [de la République] n’est pas une icône ni une idole ou un portrait. Accrochez les photos de vos enfants à la place et regardez-les à chaque fois que vous prenez une décision.]i’’



La rumeur est accompagnée de commentaires, dont le suivant : ‘’ La première fois dans l’histoire. Vraiment, le Sénégal donne toujours des bons (sic) exemples contrairement à ma Guinée… Instructif et symbolique à la fois… Merci, en voilà un homme de Dieu, un vrai dirigeant. Le Sénégal et les Sénégalais sont bénis ’’.



Il s’agissait ainsi de la troisième déclaration devenue virale et faussement attribuée au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, depuis son investiture, en avril 2024. Il y a eu, avant cette rumeur relative à la photo officielle du président sénégalais dans les bureaux, une autre fausse nouvelle se rapportant au paiement des impôts des sociétés françaises implantées au Sénégal. Ces rumeurs diffusées sur les médias sociaux, laissaient croire que des entreprises françaises opéraient au Sénégal sans payer des impôts, avant que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, annonce que ces impôts seront désormais payés au Trésor public sénégalais.



Ces fakenews les unes plus folles que les autres, semblent trouver un terrain fertile dans le contexte géopolitique actuel, caractérisé par un sentiment dit ‘’antifrançais’’ et surtout, l’arrivée au Sénégal de nouveaux dirigeants annonçant une rupture systémique et préconisant des partenariats justes et équilibrés entre la France et ses anciennes colonies africaines.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook