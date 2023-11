Falla Fleur licenciée pour « fautes graves et perte de confiance », par Dakarnave

Ndèye Fatou Fall, plus connue sous le nom de Falla Fleur, vient d'être licenciée par Dakarnave. L’information a été révélée par Me Cheikh Koureyssi Bâ.



" À l’issue d’un long bras de fer entamé depuis sa libération de prison avec sa direction, Falla Fleur vient de faire l’objet d’un vil licenciement pour « fautes graves et perte de confiance ». Elle quitte DakarNave la tête haute et la conscience tranquille ", a écrit la robe noire sur sa page Facebook.

