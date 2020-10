Falsification de licences du CNG: Thiombane alpaguait ses clients en citant Reug-Reug dans le deal Les agissements du présumé faussaire C. Thiombane n’ont pas prospéré. Ce dernier a été arrêté, à Guédiawaye, plus précisément à Hamo 6, par les éléments de la Sûreté urbaine, pour faux et usage de faux, falsification de documents et trafic d’êtres humains. En effet, le présumé coupable, selon des sources, pour faire voyager des candidats, falsifiait des licences du CNG et des cartes professionnelles de l’écurie « Papa Kane » sise à Thiaroye-sur-mer.

Une perquisition faite chez lui, a permis aux éléments enquêteurs de mettre sur la main de fausses licences du CNG avec des photos de candidats qui devaient se rendre en Corée du Sud ainsi que de fausses cartes professionnelles de l’écurie "Papa Kane" (dont est membre le lutteur Reug Reug).



En fait, pour bien ferrer ses victimes, il leur faisait croire que le lutteur devait se rendre en Corée avec d’autres lutteurs.



Après son interpellation, des candidats malheureux se sont présentés à la Sûreté urbaine pour confier qu’ils ont versé des montants colossaux au présumé faussaire, qui a été déféré devant le maître des poursuites. Lequel va certainement, l’inculper et le placer sous mandat de dépôt, vu la gravité des faits qui lui sont imputés.



