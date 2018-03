Famara I. Cissé dénonce: "l'Assemblée nationale s'apprête à voter une loi allant contre les intérêts des clients de banques et des institutions financières"

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Mars 2018 à 16:23

Ce mardi 20 mars 2018, l'Assemblée nationale s'apprête à voter une loi allant contre les intérêts des clients de banques et des institutions financières. C'est la loi sur le BIC - Bureau d'Information sur le Crédit. Il sera géré par des privés qui se placeront entre le client et la banque pour récolter des informations sur l'emprunteur ( antécédents financiers, factures d'électricité, téléphonie, eau, impayés, incidents financiers, casier judiciaire, dossiers médicaux...). Ces données seront ensuite mises à la disposition de privés à des fins commerciales. C'est une façon de les enrichir mais de grossir également le montant du crédit.



Ces précisions ont été rapportées au site Leral par un document émanant de M. Famara Ibrahima CIssé, Président de l'Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières (ACSIF).





Famara Ibrahima Cissé

