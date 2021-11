Famille sénégalaise tuée à Denver: Les présumés coupables jugés le 12 novembre prochain

Du nouveau dans l'affaire de la famille sénégalaise tuée à Denver. Les trois présumés coupables dans l’incendie de Denver (Etats-Unis), vont comparaître pour la première fois ce vendredi 12 novembre devant le tribunal dans la capitale du Colorado, rapporte la Rfm.



Les trois suspects, de sexe masculin, qui se connaissent, mais n’ont pas de lien de parenté, devront répondre de plusieurs chefs d’accusation, dont meurtres prémédités, tentatives de meurtres prémédités et incendie volontaire.



Senego rappelle que l’homicide des cinq membres de la famille Diol, Djibril Diol, sa femme Adja, et leurs trois enfants, brûlés vifs dans l’incendie de leur maison, en août dernier, à Denver, avait profondément choqué la population, en particulier la communauté sénégalaise immigrée de l’État. Trois occupants de la maison avaient réchappé au brasier en sautant par les fenêtres.

