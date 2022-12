Fanzones clandestins traquées: SD Consulting bien dans ses droits !

Dans son édition d’hier, « Le Témoin » quotidien avait relayé le cri de détresse et de désolation de certains restaurateurs et hôtels de Dakar épinglés pour avoir diffusé les matches de la Coupe du Monde 2022 dont les droits sont exclusivement acquis par la Rts. Justement c’est dans ce cadre juridique que la Rts a donné mandat exclusif à la société Sd Consulting, aux fins de commercialiser, d’installer, d’organiser des fanzones et d’exploiter les droits de visionnage en public des matches de la Coupe du monde.



Après coup, « LeTémoin » s’est rendu compte que la plupart des restaurateurs et hôteliers libanais de Dakar, de Saly, du Cap Skirring etc. se frottaient les mains à travers la diffusion des matches. En effet, non seulement, ils ont triplé le tarif des menus (comprenant repas et boissons) qu’ils commercialisent, mais encore ils ont crée des fan zones clandestines pour attirer le maximum de clients. On nous souffle même que certains hôtels et restaurants ont vu leurs chiffres d’affaires augmenter à coups de millions cfa par jour. Face à ces diffusions illégales, la société sénégalaise Sd-Consulting a multiplié les descentes dans les restaurants et hôtels pour proposer à leurs gérants des offres de reprise du signal au tarif forfaire de 1.500.000 cfa. Et non une somme de 5 millions cfa comme avancée dans un premier temps puisque les intéressés l’avaient jugée exorbitante. Donc la Sd-Consulting est bien dans ses droits face à ces hôteliers et restaurateurs sans scrupule qui veulent toujours le beurre et l’argent du beurre.

LeTémoin