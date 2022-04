Farag Amer lâche une bombe : "Le match entre le Sénégal et l’Egypte sera rejoué" Certains égyptiens ont visiblement du mal à croire à l’élimination de leur équipe nationale. C’est le cas du Président du club égyptien Smouha Sporting Club qui dit que le match Sénégal-Egypte sera rejoué.



Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 14:19

Connu pour ses sorties médiatiques fracassantes, Farag Amer de déclarer : « On aura l’opportunité de chercher le ticket qualificatif à la Coupe du monde. Aujourd’hui je peux confirmer à 99% que le Tribunal arbitral du Sport (TAS) décidera de reprogrammer le match, de même l’arbitre algérien Mustapha Ghorbel sera sanctionné ainsi que la Fédération sénégalaise de football. »



Loin d’être une référence en matière de crédibilité, selon Africa-foot, le Patron du club basé en Alexandrie, Farag Amer, de déclarer : « Le match entre le Sénégal et l’Egypte sera rejoué fort probablement au Qatar… »



Il est à rappeler que la FIFA n’a pas encore rendu son verdict suite au recours introduit par l’instance faîtière du football égyptien. Ce, après l’élimination des Pharaons qui se sont inclinés devant les Lions du Sénégal (1-1 ; tab : 3-2). Et ce, même si la Fédération égyptienne de football se prépare déjà à l’éventualité de saisir en appel le Tribunal arbitral du Sport (TAS).



Ceci pour dire que les prochains jours risquent d’être décisifs en ce sens. Il est très improbable de voir la FIFA ou bien le TAS décider de faire rejouer le match, selon Africa-foot.

