Farba Ngom accuse Me Malick Sall de « trahison »

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Janvier 2022 à 10:28

Jusqu’ici, c’était encore des rumeurs. Il se disait que Farba Ngom et Me Malick Sall n’étaient pas en odeur de sainteté. Mais c’est officiel depuis hier : rien ne va plus entre les deux responsables de l’Alliance pour la République à Matam. La coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a entamé sa tournée hier dans le département. En effet, les candidats investis par la coalition présidentielle dans les dix communes du département, ont répondu présents, révèle "Rewmi".



À Ogo, le candidat du Bby de la commune d’Agnam Farba Ngom a attaqué verbalement le ministre de la Justice dans son propre fief. « Me Malick Sall a trahi la coalition Benno Bokk Yakaar pour les Locales en soutenant des listes parallèles, en l’occurrence celles de l’Union citoyenne Bunt bi qui s’opposent à Bby dans le département de Matam. En tant que ministre qui représente la région au niveau du gouvernement, il devrait soutenir la liste de Macky Sall. Il n’est pas candidat et, donc, il devait appuyer ceux qui sont choisis par notre leader », a-t-il dit. Mais Farba Ngom défie Me Malick Sall. « Au soir du 23 janvier 2022, la vérité triomphera et Bby va rafler tous les bureaux du département », affirme-t-il.

