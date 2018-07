Farba Ngom flingue Hadjibou Soumaré: « Il ne suffit pas de remplir le Grand Théâtre et d’avoir 30 millions pour être présidentiable »

Farba Ngom n’est pas tendre avec les opposants du président Sall. Le maire de Agnam qui promet au chef de l’Etat plus que les 94,68% de score qui avaient propulsé sa commune à la tête des taux de vote dans BBY s’en est ouvertement pris au camp d’en face.



« Certaines personnes se moquent vraiment des gens. J’essaie de comprendre, mais, je ne trouve pas. Toutes ces candidatures déclarées à gauche et à droite relèvent d’un manque de respect à l’égard de l’ électorat sénégalais. Il ne suffit pas de monter un CV et d’avoir 30 millions de F cfa pour prétendre demander le suffrage du peuple. Je suis candidat n’est pas important. Remplir le Grand Théâtre non plus», dit-il dans L’Observateur.



A l’en croire, il faut aussi attendre que le Conseil constitutionnel valide leur supposé candidature avant de bomber le torse. « Certains candidats ne peuvent même pas avoir 10 mille électeurs. Un chiffre que nous dépassons largement dans nos localités lors des élections », a-t-il ajouté.

Source L'Observateur

