Farba Senghor : « Si Macky amnistie Karim… » Farba Senghor se mêle au débat concernant une éventuelle amnistie de Karim Wade. « Si Macky s'aventure à accorder l'amnistie à Karim Wade, il ne terminera pas son mandat », déclare-t-il dans Vox Populi.

« C'est un homme très intelligent. Quand il est maître du jeu, il le montre, le démontre et l'exerce pleinement. Et dans cette affaire, il ne faudrait pas que Macky Sall lui fasse la largesse d'être le maître du jeu », prévient l’ancien affidé de Wade.



Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 11:02



