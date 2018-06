Fass Delorme : Une bougie déclenche un violent incendie et réduit en cendres deux baraques

Après la défaite des “Lions”, les habitants de Fass Delorme ont dû faire face hier, à une autre catastrophe. Un incendie s’est déclaré entre 19 et 20 heures dans les baraquements.



Au total, deux maisons entièrement consumées et de nombreux sinistres dans le désarroi. Le feu serait parti, selon Ndoumbé, la logeuse, d’une bougie allumée dans une chambre sans électricité. Il a fallu moins d’une heure pour réduire en débris bois, tôles, meubles, habits, etc.



Les sapeurs-pompiers qui disent s’être présentés 7 minutes après le premier appel (20H 38), n'ont déploré aucune perte en vie humaine. Selon le Lieutenant-Colonel Diatta," en attendant de faire l'état des lieux et d’identifié les sinistres, nous n’avons encore enregistré ni blesses ni décès".



Les soldats du feu ont été aidés par les riverains qui se sont organisés en chaîne humaine pour tirer de l’eau d’un puits. Complètement maîtrisé vers 22 heures, le feu a laissé sur le carreau, les victimes en grande partie des familles guinéennes qui payaient entre 10 et 15 000 FCFA la chambre.









L'Observateur

