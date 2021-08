Fass Mbao: Manifestations des populations, embouteillage monstre au niveau de l'autoroute à péage La banlieue est en colère et ne veut rien entendre, depuis les inondations qui ont impacté les maisons et autres espaces. Des jeunes, au niveau de Fass Mbao ont barré le chemin, créant un embouteillage monstre au niveau de l'autoroute à péage. Leral va vous revenir avec d'autres vidéos sur la situation.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Août 2021 à 17:29



