Fass Ridwane (Kaolack): Le crocodile a été finalement capturé

Le crocodile en divagation à Fass Ridwane a été finalement capturé ce vendredi 11 novembre 2022, informent nos confrères de Dakaractu.



Une opération qui a mobilisé le service des eaux et forêts et les sapeurs-pompiers de Kaolack. L'on nous apprend également qu'un renfort a été dépêché depuis Dakar pour prêter main forte.



Les riverains de leur côté sont sortis massivement assister à la séance de capture. À la fin de l'opération, on les entendait répéter en chœur, "On l'a attrapé, Diapp nagne ko!"



À rappeler que l'animal a été capturé dans une mare non loin des habitations, à Fass Ridwane (commune de Kaolack)...