Fast Track : Macky Sall sollicite la liste de ses DG, PCA et PCS Un grand chamboulement se prépare au niveau des postes de Directeurs généraux (DG), de Présidents de Conseil d'administration (PCA) et présidents du Conseil de surveillance (PCS). Selon les informations du journal "Le Témoin", le Chef de l'Etat a demandé à ses ministres de lui transmettre la liste des principaux concernés qui dépendent de leurs départements

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Et, les Directions de l'administration générale et de l'équipement (DAGE) des ministères ont déjà transmis leurs listes après une évaluation exhaustive, au Secrétariat général de la Présidence. Cependant, ces nominations ne concernent pas, pour le moment, les Secrétaires généraux des ministères, dont les listes ne sont pas réclamées, informe la même source. En tout état de cause, ces nouvelles nominations ou autres changements possibles, ou même permutations sont très attendues dans les milieux proches du Président de la République. Certaines personnalités dégommées des ministères rêvent d'atterrir au sein de ces Directions générales ou Conseils d'administration ou de surveillance.

