Fatick : Des conducteurs de motos "djakarta" interpellés et des motos immobilisées

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 22:57

Une dizaine de conducteurs de motos "Djakarta" ont été interpellés et une cinquantaine de motos immobilisées par le commissariat urbain de Fatick, pour "troubles à l’ordre public", a appris lundi l’APS de source sécuritaire.



L’arrestation de ces jeunes et l’immobilisation de leurs engins à deux roues font suite à une marche non autorisée organisée par une centaine de conducteurs dans les artères de la ville, pour protester selon eux, contre le coût élevé des mutations des véhicules à deux roues, a confié à l’APS une source policière qui a requis l’anonymat.



"La marche non autorisée, ces jeunes ont érigé des barricades sur certains artères de la ville et sur une partie de la route nationale I", a poursuivi l’agent, qualifiant cette attitude de "troubles à l’ordre public".



Il a rappelé que dans le souci de réduire les accidents, le ministère des Transports terrestres avait pris dix décisions parmi lesquelles, "l’immatriculation" gratuite de tous les véhicules à deux roues auprès des services compétents dudit ministère.



La période d’immatriculation gratuite a démarré à Fatick le 16 mars 2017 et s’est poursuivie jusqu’ en septembre 2017. "Le délai ayant expiré, aucun véhicule de deux-roues motorisé ne sera autorisé à circuler dans la région", a-t-il averti.

