Fatick : Deux agents recruteurs envoyés en prison pour trafic des migrants et pratiques assimilées Les agents de la Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Fatick, une entité de la police de l'air et des frontières, ont interpellé, il y a quelques jours, les nommés El. S. Sarr et D. Thiaré, présentés devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fatick pour association de malfaiteurs et trafic de migrants.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 10:00

Selon les informations du quotidien EnQuête, ce sont les frères G. Ba et A. Ba qui ont été les premiers appréhendés, au début du mois d’octobre, pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie.



Lors de leurs auditions, les deux frères ont cité le nommé El. S. Sarr comme étant l’organisateur principal de leur business sur le dos des candidats à la migration. Ainsi, les agents du Bureau de surveillance, d’interpellation et de filature (BSIF) de la DNLT sont entrés en action. Informés de la présence d’El. S. Sarr à Dakar, ils l’ont localisé et interpellé ainsi que son collaborateur D. Thiaré.



Lors de son audition, racontent nos interlocuteurs, M. Thiaré n’a pas mis de temps à reconnaître les faits. De plus, il a déclaré avoir été mandaté pour encaisser l’argent d’un candidat à l’émigration par le nommé El. S. Sarr. Il a cité un autre acteur de ce trafic. “J’ai fait la connaissance de ce dernier par l’intermédiaire de mon cousin S. Diouf, qui est l’organisateur principal de ce projet de voyage clandestin”, a-t-il raconté face aux enquêteurs.



Le sieur Thiaré a, en effet, été loquace, renseigne le journal. Il a confié avoir joué plusieurs rôles dans cette organisation délictuelle, en informant certains candidats du projet de voyage et en démarchant un nommé Dame, pour l’acquisition d’une pirogue et d’un moteur.



En outre, leurs interlocuteurs informent que les enquêteurs ont saisi la somme de deux millions quatre cent mille francs CFA collectée auprès des candidats recrutés et dissimulée dans la chambre du nommé S. Diouf, sise à Keur Massar, en banlieue dakaroise, où les éléments ont été conduits par El. S. Sarr. Ce dernier, lors de son face-à-face avec les enquêteurs, a laissé entendre que l’argent était destiné à l’achat d’une pirogue et du matériel nécessaire pour le voyage clandestin.



Il a aussi reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés, en déclarant être un des organisateurs en collaboration avec les nommés D. Thiaré et S. Diouf. Il a également avoué avoir communiqué son numéro de téléphone au marabout A. Ba, aux fins de le transmettre aux clients désireux de voyager. Cependant, il a nié, sans convaincre, avoir encaissé de l’argent de candidats



