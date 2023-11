Fatick : L’Anacim a lancé avec succès sa première alerte de vague de chaleur

Afin de mieux comprendre l’impact sur la prise de décision des populations, l'Anacim informe à travers un communiqué de presse, avoir choisi la région de Fatick comme site pilote pour évaluer les effets des vagues de chaleur sur la santé et les activités socio-économiques des populations.



«Le 1er Novembre 2023, une alerte a été lancée pour une vague de chaleur de trois jours (du 1er au 03 novembre), diffusée par les radios locales (Rts Fatick et Ndef Leng Fm) ainsi que sur plusieurs plateformes de relais WhatsApp (9 différents groupes comptant 783 membres au total), le Groupe de travail pluridisciplinaire (Gtp) avec 16 membres, le Comité régional de développement (Crd) avec 60 membres et le groupe local climat-santé qui comprend 30 membres dont les autorités territoriales, la Région médicale, la Croix rouge, les communautés de base, le Service régional de la météo, entre autres », renseigne le communiqué.



Le lendemain 2 novembre 2023, précise-t-on, le Gouverneur de la région Madame Seynabou Guèye a communiqué sur l'alerte lors de la réunion du Crd. «La brigade régionale des sapeurs-pompiers a annoncé aux membres du Crd que quatre (4) jeunes filles, élèves du Cem 4 de Thierno Mamadou Sall, sont tombées en crise sous la forte chaleur et évacuées à l'hôpital. Il a été enregistré, en effet, à la station météorologique de Fatick une température de 39.1°C et 97% d'humidité relative le 02 novembre, ce qui présage un indice élevé d'inconfort thermique », relate l’Anacim.



La même source souligne que l’incident noté au Cem met encore une fois en évidence l’impact considérable des phénomènes météo sur la population et leurs secteurs d’activités. Une forte collaboration avec les parties prenantes pourra faciliter la prise de décision et réduire les risques d’incidents ou de catastrophes d’ordre météorologique.

Adou FAYE

En partenariat avec la Direction générale de la santé (Dgs), le Centre de suivi écologique (Cse), la Croix Rouge, la Direction de la protection civile (Dpc), et avec le soutien de la Noaa (Météo américaine), l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a mis en place en mars 2020 son premier bulletin sur l'occurrence des vagues de chaleur au Sénégal et leurs impacts sur la santé humaine au Sénégal.