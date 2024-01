Fatick: Le comité d'organisation du Fesnac interpellé sur des prix non décernés

Samedi 13 Janvier 2024

En effet les prix meilleure coiffure traditionnelle, meilleure représentation de Bour Sine, les prix régate de Foundiougne et régate de Ndangane ainsi que le prix de la meilleure production littéraire régionale offert par le ministre Abdou Latif Coulibaly n'ont pas été décernés. Cela sent une nébuleuse et décrédibilise le ministère de la culture, les parrains et donateurs desdits prix ainsi que le Gouverneur de Fatick au cœur de l'organisation et pour qui nous avons beaucoup de respect. Le Chef de l'État doit être informé de ces manquements graves afin que plus jamais ils ne se reproduisent et que les correctifs attendus soient immédiatement apportés.



Collectif des postulants aux prix non décernés du Fesnac.



