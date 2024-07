Fatick : Le marché central ravagé par les flammes

Le marché central de Fatick a été ravagé par un incendie dévastateur, impactant plus de dix cantines et causant d’importants dégâts matériels.



D'aprés "Bes Bi", le drame s’est produit ce samedi. L’origine de l’incendie n’est pas encore déterminée, bien que certains témoignages évoquent un possible court-circuit.



Les flammes ont rapidement pris de l’ampleur, enveloppant les cantines et menaçant de se propager davantage. Heureusement, l’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis d’éviter le pire.