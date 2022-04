Fatick : Le riz offert par la Première Dame divise les femmes

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Thiaré Ndialgui, dans le département de Fatick, se regardent en chiens de faïence depuis quelques temps. Pour cause, les trois tonnes de riz de Marième Faye Sall, informe "L'As".



En fait, lors d’une audience que la Première Dame avait accordée à quelques femmes du département de Fatick, en présence de l’administratrice générale du Fongip, Thérèse Faye Diouf, elle a remis à cette dernière 50 tonnes de riz, 5 moulins à mil, 5 billets pour La Mecque et 16 marmites pour les femmes de la mouvance présidentielle. Ainsi, le maire de Diarrère a procédé à un tirage au sort pour les moulins et les billets pour La Mecque. Le riz a été partagé entre les différentes communes.



La commune de Thiaré Ndialgui a obtenu 5 tonnes que Thérèse Faye a remises à la maire sortante, Fatou Kiné Diouf, chez elle à Ndiélème. Mais la première adjointe au maire de Thiaré accuse Fatou Kiné Diouf d’avoir gardé la moitié du quota et la marmite pour elle. Face à la presse hier, les femmes de la majorité présidentielle de Thiaré ont exigé la restitution du riz. Interpellée sur le problème, Fatou Kiné Diouf a tout nié. A l’en croire, le riz est gardé chez elle, faute de véhicules pour le transporter. Elle réplique à ses pourfendeuses que quelqu’un qui appuie les femmes, ne confisquera pas un don qui leur a été octroyé.