Fatick : Mamadou Ngom Niang donne suite à l’appel du Président Macky Sall, pour un retour vers l’agriculture Mamadou Ngom Niang, DAGE du ministère des Sports, s’est rendu à Fatick ce samedi dans les champs de riz des femmes de Ndiaye Ndiaye. L’homme qui a cette année financé ces braves dames, s’est dit rassuré par ce qu’il a constaté de visu dans les champs. Il a réitéré son appel pour un retour vers la terre, tout en réaffirmant sa volonté de les accompagner dans le cadre de l’amélioration de la production, comme l’a si bien dit le chef de l’Etat son Excellence le Président Macky Sall, lors de sa tournée agricole du mois de septembre passé.



Mamadou Ngom Niang demande par la même occasion, aux jeunes de s’inspirer de ces femmes, en s’investissant dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.



D’ailleurs il a pris l’engagement d’accompagner les groupements de jeunes porteurs de projets dans ces deux secteurs. Une manière pour lui, de lutter contre le chômage des jeunes et contre l’émigration clandestine.

