Fatick: Un bus se renverse et fait des plusieurs blessés

Tôt ce matin, un bus qui se rendait à Dakar s'est renversé à l'entrée de Fatick. Le chauffeur du véhicule selon notre source a perdu le contrôle de son véhicule, avant de finir sa course hors de la route, les pneus en l'air.



Heureusement, il n'y'a pas eu de perte en vies humaines mais on dénombre un nombre important de blessés.



