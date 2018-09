Fatick: Un maire, son Dircab et le Président Conseil dép., jugés pour détournement

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Septembre 2018 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

Une affaire rocambolesque sera inscrite au rôle d’audience du tribunal de grande instance de Fatick. Selon L’As qui donne l’information, le Maire de Diaoulé Abdoulaye Ndiaye, son directeur de cabinet, un ancien Infirmier chef de poste (Icp) de la commune et le président du Conseil départemental de Fatick seront appelés à la barre où ils seront jugés sur une affaire de malversations.



Le journal rappelle que les populations avaient au cours d’un point de presse, accusé le sieur Abdoulaye Ndiaye d’avoir fait muté l’ICP. Parce que, ce dernier refusait de coopérer dans ses magouilles.



Aussi, ils ont reproché à leur Maire d’avoir détourné des fonds, destinés à l’achat d’une ambulance et, à l’Education.



Cependant, Abdoulaye Ndiaye a balayé d’un revers de main ces accusations et, à son tour porté plainte pour diffamation. A suivre…





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook