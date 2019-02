Fatick: l'attaque du Qg de PASTEF fait 2 blessés graves

La journée du dimanche (hier) a été très mouvementée pour le candidat Ousmane Sonko. A Fatick, le quartier général de sa coalition a été attaqué par des individus, soupçonnés proches du pouvoir.



Selon Igfm qui donne l’information, deux de ses militants ont été gravement blessés. Arrivé quelques minutes plus tard dans la ville, Sonko s’est rendu directement à l’hôpital de Fatick au chevet des victimes. À sa sortie, il a déploré ce qui s’est passé, avant de pointer du doigt le ministre et maire de la ville, Matar Bâ.



Auparavant, la caravane de la coalition de Ousmane a subi un incident à Mbour. Alors qu’il se rendait au quai de pêche, elle a été bloquée par la députée Sira Ndiaye et ses militants. Face à cet acte inqualifiable, Ousmane Sonko et ses alliés seront obligés de faire le reste du trajet à pied. Ils seront ensuite encadrés par les éléments de la police. Le leader du Pastef fera le tour du quai de pêche avant de retourner dans son véhicule, signale L’Observateur.

