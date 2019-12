Fatick : un déficit de plus de 100 enseignants noté Un déficit de plus 100 enseignants est noté dans le département de Fatick, selon les autorités académiques. En effet, selon l’inspecteur de l’enseignement et de la formation du département, de Fatick, Malal Sané, un manque de 25 enseignants est noté dans le préscolaire, 80 dans l’élémentaire et une dizaine dans le moyen. « Chaque année, les enseignants s’en vont. Parce qu’au bout de deux ans, ils disent qu’ils ont le droit de partir et cela nous pose un vrai problème », a dit Malal Sané dans des propos relayés par la RFM.

