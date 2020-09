Fatou Danielle Diouf Diagne n’est plus: Les ABCDAIRES et la Diaspora en deuil A travers un communiqué, les proches de Maître Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République du Sénégal, ont partagé la triste nouvelle de la disparition de Mme Fatou Danièle Diouf Diagne.

« Maître Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République et l'ensemble de ses amis et compagnons, ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de Madame Fatou Danièle Diouf Diagne », nous dit la note.



La défunte est la sœur de M. Hyacinthe Diouf, Coordonnateur de la Section Cote D’Or des ABCDAIRES et Conseiller Municipal à Dijon.



Le Mouvement International des ABCDAIRES, en cette douloureuse circonstance, dit se joindre à son parrain pour présenter ses condoléances émues au frère Hyacinthe, à l'ensemble de sa famille et prie pour le repos de l'âme de la défunte.



Leral.net exprime sa compassion à la famille et aux proches de la défunte. Qu’Allah Le Tout-Puissant, dans Sa Miséricorde, l'accueille en Son Paradis éternel.



