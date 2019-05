Fatou Thiam dézingue Idy et parle de ‘’livre satanique d’un éternel perdant’’

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

‘’Un livre satanique d’un éternel perdant’’, telle est la perception que Fatou Thiam a des graves accusations de fraudes faites par la coalition Idy 2019 sur les élections de février passé.



Pour elle, la campagne électorale est derrière nous et la réflexion doit être axée sur comment participer à la construction de ce pays, pour préparer les générations futures.



C’est du moins l’invite qu’elle fait au patron de Rewmi, qu’elle tutoie dans son document.













Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos