Fatoumata Niang Ba, BBY : « Nous allons remporter ces élections avec au moins 58% »

La présidente de l’UDES-R et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar a appelé à une forte mobilisation des militants à venir massivement voter. Avec un visage qui affiche la confiance, Fatoumata Niang Ba, après avoir accompli son devoir civique, se dit optimiste et donne son pronostic. « Nous allons gagner au moins entre 56 et 58%... » se console-t-elle.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 19:58 | | 2 commentaire(s)|