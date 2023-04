Fauché par un particulier alors qu’il attendait un taxi : Mort tragique d’un homme de 51 ans à Thiès

D’après « L’As », P. Ng. M. Thiaw, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été violemment heurté par un véhicule particulier, alors qu’il attendait tranquillement un taxi pour rejoindre la gare routière et rentrer sur Dakar où il travaille.



Et selon nos sources, tout s’est déroulé sous les yeux de son épouse qui l’accompagnait, afin de lui dire au revoir. P. Ng. M. Thiaw a perdu la vie sur le coup.



Et les sapeurs-pompiers appelés au secours, n’ont pu que constater les dégâts et évacuer le corps sans vie à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.