[Faux] Amadou Ba n’a pas renoncé à la course à la succession de Macky Sall Le Premier ministre Amadou Ba est l’objet d’une campagne d’intox depuis l’annonce de la non candidature du Président de la République, Macky Sall, qui le place de facto parmi les principaux favoris à sa succession dans le camp du pouvoir.



Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2023 à 02:57 | | 0 commentaire(s)|

Après l’épisode des faux comptes de campagne sur les réseaux sociaux, qui l’ont poussé à publier un démenti, une rumeur persistante voudrait qu’il ait renoncé à la course au dauphinat au sein de Benno Bok Yakaar. Des esprits fertiles prétendent qu’il aurait même préparé une déclaration en ce sens.



Des rumeurs infondées, selon son entourage le plus proche, qui pointe des manœuvres politiciennes visant à semer le doute au sein de l’opinion. “La période est propice aux manipulations et aux coups bas”, glisse un conseiller proche du chef du gouvernement, qui rappelle que dans cette course électorale et présidentielle, M. Ba s’est fixé une ligne de conduite : rester fidèle à “la confiance que lui accorde le chef de l’État”.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook