Faux billets: Un labo de « lavage » démantelé à Malika

Les limiers se sont déplacés sur les lieux aux fins de vérification et d’interpellation des mis en cause. Après recoupements, les policiers ont pris en filature deux individus qui rodaient aux alentours de l’immeuble à bord d’une moto.



Leur attitude suspecte a attiré l’attention des agents qui ont immédiatement procédé à leur interpellation.

Une palpation de sécurité a permis de trouver dissimulé dans l’habitacle de leur moto, un sachet contenant 2 paquets de billets noirs et deux autres sachets contenant respectivement une poudre de couleur blanche et mauve qu’ils déclarent destinée au « lavage ».



Les deux mis en cause ont été identifiés comme étant Mame Alassane Ngom et Alassane Fall. Tous les deux ont déclaré travailler pour un certain Aly Diaw qui disposerait de 300 millions de FCFA en billets noirs.



Il ressort de l’enquête qu’Aly Diaw a été arrêté par les gendarmes de la Foire pour une autre infraction. Son extraction sera demandée dans cette affaire où 4 autres personnes sont recherchées, rapporte Libération.