Faux billets: Un réseau démantelé à Mbao, plus de 2 milliards de faux euros saisis ! ( lasnews.info )

Faux billets: Un réseau démantelé à Mbao, plus de 2 milliards de faux euros saisis !

La brigade de recherche de Dakar a démantelé un vaste réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets.



En effet, le mercredi 13 mai dernier, une descente à Zac Mbao dans le cadre la lutte contre la délinquance et le grand banditisme, a permis aux éléments de la brigade de recherche de mettre la main sur une importante somme d’argent.



Il s’agit notamment des coupures comprenant trois paquets de 50 millions d’euros, un paquet d’un milliard et un autre de 900 millions. Le total du butin est estimé à deux milliard cinquante millions d’euros. Lors de cette opération effectuée à 19 heures, du matériel de fabrication de faux billets a été également saisi.



Au total, six individus seront interpellés. Selon nos informations, le cerveau, un certain M. Fall, se procurait des coupures de billets de banque de manière frauduleuse, avant de les acheminer au Sénégal. Ensuite, il revenait à ses complices de trouver des clients et techniciens pour la fabrication des billets.









