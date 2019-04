Faux billets : comme annoncé, le procès de Thione Seck renvoyé au 9 mai Comme annoncé, hier, le procès de Thione Seck et Alaje Djité, inculpés pour détention de faux billets de banque et blanchiment d'argent, appelé ce jeudi à la barre du Tribunal de Grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle, a été renvoyé au 9 mai prochain.

Jeudi 25 Avril 2019

Certaines citations n'ont pas été envoyées et beaucoup d'avocats constitués dans cette affaire, sont à Mbour, au procès du double meurtre de Médinatoul Salam, ouvert le 23 avril.



Thione Seck a été arrêté à son domicile par la Section de recherches avec 32,5 milliards de FCFA en faux billets, en 2015.

