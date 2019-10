Faux billets et trafic de drogue international : 8 Sénégalais arrêtés par la police espagnole Huit (8) sénégalais ont été arrêtés entre Madrid en Espagne et Bogota en Colombie, par a police espagnole, appuyée par Europol, qui a démantelé un vaste réseau international de trafic de faux monnayage et trafic de drogue.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon Les Echos, 15 000 euros et 20 000 dollars, ont également été saisis par la police espagnole, ainsi des imprimantes, des ordinateurs, du papier de contrefaçon, entre autres, après une perquisition. Les mis en cause sont poursuivis pour crimes de contrefaçon et atteinte à la santé publique.

