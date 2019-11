Faux billets : révélations sur le réseau de Bougazelli Le député Bougazelli a encore posé un lapin aux enquêteurs qui l'attendaient à la Section de Recherches pour l'interroger dans l'affaire des faux billets dans laquelle il est impliqué. Pendant ce temps, ces complices, déférés, ce lundi, ont bénéficié d'un retour de parquet. Mais, le maitre des poursuites a décidé de l'ouverture d'une enquête judiciaire afin d'approfondir l'enquête.

Selon Les Echos, les pandores sont tombés sur le téléphone portable de l'adolescent impliqué dans cette affaire. Ils y ont découvert des vidéos montrant le ressortissant burkinabé en train de procéder au lavage des billets noirs.

Aussi, informe le journal, les hommes en bleu ont appris que le gros pourvoyeur en billets noirs serait le député Seydina Fall. D'après le journal, à chaque fois qu'un client se signalait, les mis en cause l'activaient et lui demandaient de leur fourguer la marchandise. Et, le parlementaire s'exécutait, secouait ses relations et parvenait à se procurer des billets noirs en quantité convenue avec le ou les clients. Aussitôt, le gang câblait le ressortissant burkinabé, qui entre en action, récupère tout le paquet et se retire en douce avec le colis dans son cabinet avant de faire le lavage moyennant de l'argent.

