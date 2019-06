Faux billets: un jeune Mauritanien a été pris avec des coupures de 10 000 FCfa

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 09:48

Les services de sécurité du poste de contrôle de Rosso ont épinglé hier, un jeune ressortissant mauritanien qui voulait entrer au Sénégal, avec de faux billets de banque. Une somme globale de 770 000 FCfa, en coupures de 10 000, signale le quotidien Les Echos.



L’argent contrefait était dissimulé dans divers endroits du corps du mis en cause, qui a été confondu et arrêté. Circonstance aggravante : au cours de la fouille, les limiers ont découvert un cornet de chanvre indien par-devers lui.



