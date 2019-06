Faux bond au ‘’Jury du dimanche’’ : Imam Kanté pointe le manque de ‘’sérénité' d’Aliou Sall La décision d’Aliou Sall de faire faux bond à l’émission ‘’Jury du dimanche’’ d’iradio, n’est pas vu d’un bon œil par l’imam Ahmadou Makhtar Kanté, du point E. l’imam y voit un manque de ‘’sérénité’’ et approuve, dans le même temps, le document publié par Abdoul Mbaye pour démonter le mémorandum publié par le gouvernement, mercredi. Voici son texte.

Les contre arguments d'Abdoul Mbaye au communiqué du gouvernement sur l'affaire du pétrole constituent une démarche à saluer. Maintenant, qui pour analyser froidement ces deux documents, si ce ne sont des journalistes compétents qui respectent la déontologie de l'équidistance entre les parties et qui sachent faire parler des experts indépendants. En tout cas, le faux bond de Alioune Sall au Grand Jury (Il s'agit plutôt du Jury du dimanche sur Iradio : NDLR) n'est pas un signe de sérénité de sa part.

Aussi, je me suis toujours posé, la question, à savoir, pourquoi le président Sall a-t-il pris le risque de nommer son frère à la Direction de le CDC malgré ce qu'il avait pris comme engagement et ainsi, s'exposer à ce genre de situation.

Au total, espérons que ce documentaire de la BBC fasse bouger les lignes et apporte quelques lumières sur les ténèbres de la mal gouvernance et de la corruption endémiques et éhontées qui gangrènent notre cher pays. Pour ce faire, il faudra sortir de la tyrannie du faux "Mandu", du Bayil noonu et du Dana Baax, nagn niaan rek, etc.

Bien à vous



