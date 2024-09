Faux chiffres de l’économie: La Bm et le Fmi accusés de complicité ?

Si on suit la logique des révélations sur les tripatouillages des statistiques économiques par le régime de Macky Sall dans la période 2019 à 2023, autant on doit envoyer au poteau d’exécution l’ancien chef d’Etat, mais aussi ses ministres en charge de l’économie au cours de cette période notamment Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Moustapha Ba, on devrait aussi le faire pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Parce que finalement tout ce groupe doit être accusé de haute trahison contre le peuple sénégalais. Les chiffres avancés comme des performances économiques inédites dans cette période ont été souvent validés par les différentes missions de contrôle des deux institutions de Bretton Woods.



La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont aussi régulièrement menti aux Sénégalais et aux autres partenaires sur la gestion économique du pays. En octobre 2023, le Fmi concluait une mission dans notre pays en disant que les performances des programmes économiques et financiers du gouvernement, soutenus par le Fonds monétaire international (FMI) ont été « satisfaisantes ». Dans la foulée, Macky Sall avait reçu en récompense une enveloppe de 169 milliards de frs. Même chose du côté de la Banque mondiale.



Finalement l’on peut à juste titre penser comme ceux qui appellent à brûler ces institutions qui sont en réalité des partenaires peu crédibles et fiables. Et d’ailleurs, peut-on mentionner un seul pays au monde qui s’est développé grâce à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international ? En tout cas au Témoin, nous pensons qu’il est possible de vivre dans ce monde sans la Banque mondiale et le FMI. Il faudra surtout beaucoup de courage.



Source: Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé