Faux employé d’une agence de voyage : il gruge 17 millions à son client

Voulant une douzaine de billets pour le trajet Bamako-IstanbulPanama-Nicaragua, ce dernier s’en est alors ouvert à Diakhaté. Le bonhomme qui avait bien mûri son plan l’a conduit dans une agence de voyage de la place qu’il avait parfois l’habitude de fréquenter.



Sur les lieux, il s’adresse de façon familière à la secrétaire du nom de F.Diallo. Ce qui a fait tomber Niang dans le piège de Diakhaté qui, par la suite, lui a réclamé l’avance pour le règlement des billets. Niang s’exécute en envoyant la somme de 17 millions à Diakhaté qui se fait confectionner de faux-billets d’avion qu’il imprime avant de les remettre à Niang.



Après avoir vérifié l’authenticité des billets d’avion auprès de l’agence, Niang apprend qu’on lui a vendu du faux. Aussitôt, il contacte Diakhaté pour lui en faire la remarque avant d’exiger le remboursement de son argent.



Mais des jours voire des mois passent sans que Diakhaté ne s’exécute. Las d’attendre, Niang se rend alors à la Division des investigations criminelles pour porter plainte contre le mis en cause.



Devant les enquêteurs, F. Diakhaté a reconnu les faits avant de dédouaner l’agence en précisant qu’il a fait confectionner les faux documents en attendant la réception des billets par l’un de ses amis du nom de Mb. Ngom basé à l’étranger. Il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour faux et usage de faux sur un document de voyage, escroquerie et abus de confiance.

L’As