Faux et usage de faux au préjudice de la Gendarmerie nationale: L’escroc est un militant de l’APR Pape Bidji Sadji, militant de l’Alliance pour la République a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie, faux et usage de faux au préjudice de la mutuelle de la Gendarmerie nationale.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

D’après "Libération", qui livre l’info, Pape Sadji est un récidiviste, car il a déjà été condamné à deux reprises pour abus de confiance et escroquerie.



Sur les faits l’homme, qui est par ailleurs enseignant domicilié à Rufisque, utilisait des copies d’identité de militants reçues pour les besoins du parrainage lors de la présidentielle du 24 février dernier.



Saisis à la suite d’anomalies signalées, les gendarmes de la Section de Recherches (SR) se sont rendus à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Sangalkam.



Après vérification, seul le nommé C. Tall, enseignant de son état, est reconnu grâce à sa pièce d’identité. Il a été également cueilli.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos