Faux-monnayage: un milliard de francs CFA en faux billets saisis, une célébrité citée Après Thione Seck, Boughazelli et tant d'autres, une autre célébrité a été citée dans une affaire de faux billets d'une valeur d'un milliard de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020

utres Ce n'est pas demain la veille que les faux billets et les trafiquants cesseront de faire parler d'eux. En effet,, la police a saisi le montant d'un milliard de francs CFA en faux billets.



Une dizaine de personnes arrêtées dans l'affaire , au moment où l'affaire Boughazelli a été relancée il y a quelques jours.



Une célébrité a été citée dans cette affaire qui n'a pas encore livré tous ces secrets, révèle L'Observateur.



