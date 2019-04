Favoritisme pour Suez : Mansour Faye dément les accusations Mansour Faye a démenti les informations du Canard enchaîné l'accusant d'avoir reçu de Suez un cadeau "peu ordinaire" en échange de l'octroi du contrat d'affermage de l’eau.

" Les cinq camions auxquels ils font allusion, c'est au cours d'une réunion sur l'assainissement, début 2015, qu'Alioune Diop, alors Dg de l'Onas et deuxième adjoint au maire de Saint-Louis, avait sollicité un don. Et, c'est en janvier 2016 que la municipalité a reçu les cinq camions”, a déclaré l’ancien ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans L’AS. Et d’ajouter, “aujourd'hui, trois des cinq camions sont en panne". Mansour Faye martèle que la pré-qualification de l'appel d'offres a été lancé le 9 juin 2017, un an après l'octroi des camions.

