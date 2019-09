Fédération sénégalaise de foot: Augustin Senghor menace les taupes

Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor s’engage dans un combat à mort pour retracer les fuites sur les délibérations de sa structure. Dans cette optique, il n’écarte pas de porter plainte. « Il est temps qu'on arrête ça. Et, je n'exclus pas de déposer une plainte auprès des autorités compétentes.



Parce que, je suis sûr qu'en faisant des recherches sur la base des téléphones et autres, on peut connaître ces responsables qui déflorent les secrets des délibérations. Nous avons une obligation de réserve et de confidentialité », a-t-il dit à L'Observateur.



Les coupables, promet-il, seront sanctionnés. « Il y aurait un volet pénal certes. Mais aussi, un volet disciplinaire. Nous n'hésiterons pas à prendre des sanctions. Un dispositif sera mis en place pour identifier les mis en cause », avertit-il.

