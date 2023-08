« Felwine Sarr glisse vers l'innommable », par Dr Ousmane Cissé

Le philosophe Martin Heidegger, l'écrivain et essayiste Ernst Jünger et le juriste Carl Schmitt ont propagé la furie hitlérienne. Ramené sous nos tropiques, l'écrivain Felwine SARR, censé posséder les clés de compréhension de l'histoire politique du Sénégal, est le lit et la couverture du Projet.



Felwine SARR glorifie une pratique politique violente et meurtrière.



Pourquoi Felwine SARR, éduqué et cultivé, a choisi le Projet de 'décapitation intellectuelle' de notre société, en brûlant les bibliothèques?



Le Projet qui attise les tensions entre les sénégalais.



Un Projet qui encourage la destruction des biens publics et privés, les attaques des domiciles de certaines personnalités politiques et religieuses.



Un Projet insurrectionnel pour commettre des actes criminels et s'attaquer aux symboles de l'Etat et de la religion.



Felwine glisse vers l'innommable, c'est-à-dire un intellectuel fasciné par la terreur et le sang.



Je n'ose pas croire que l'arme du désir de liberté de Dahij ne vous a pas fait 'sortir de vous-même' pour emprunter le chemin de l'innommable.