Femme décédée en couches: Après la fermeture des blocs opératoires, le SACOS dans la danse et décrète 48h de grève Le Syndicat Automne des Chirurgiens(Dentistes du Sénégal (SACOS) entre dans la danse en décrétant un mot d'ordre de grève de 48h, après l'arrestation de leurs collègues depuis le 30 août dernier à Kédougou, à la suite du décès d'une femme enceinte et son bébé.

L'heure est grave pourrait-on dire. Après la fermeture des blocs opératoires pour 48h, les chirurgiens dentistes sont rentrés dans la danse, intensifiant la lutte.



Dans un communiqué, le SACOS demande à tous les chirurgiens-dentistes d'opérer un mot d'ordre de grève de 48h sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi 05 septembre et exige la libération immédiate sans conditions des collègues injustement retenus.



Selon le document, cette grève sera suivie d'une réunion d'évaluation le Mardi 06 septembre pour la suite du plan d'action.





