Femme et étrangement barbue : cet attribut masculin, hier mon calvaire, aujourd'hui ma force (vidéo et photos) Rédigé par La rédaction de leral.net le 5 Juin 2018 à 09:26 | Lu 337 fois Harnaam Kaur, cette jeune britannique de 27 ans est devenue une célébrité et une attraction pour les médias depuis 2014 (après ses premiers entretiens), à cause de son immense barbe. Parce qu'en effet, génétiquement une femme est être imberbe. Tout le contraire chez Harnaam Kaur qui a voulu se suicider pour mettre fin au martyrs que lui faisait subir ses camarades. SeneNews.

Née en 1990 à Slough au Royaume Uni, c’est dès l’âge de 11 ans que cette détestable barbe à commencer à pousser chez Harnaam et elle en a beaucoup souffert au point de vouloir mettre fin à ses jours, mais écoutant sa voix intérieur elle dut surseoir à ce projet. Bonne décision, elle a d’ailleurs transformer cette différence en force en devant un top model de grandes marque.

C’est un désordre hormonal qui a été la base de l’apparition de cette immense barbe qui a longtemps été la source de la souffrance de cette jeune dame et le harcèlement à l’école n’a rien facilité à Harnaam. Contrairement à quelques poils clairsemés qui poussent chez certaines femmes et qu’il est déconseillé de l’enlever chez cette jeune dame, c’est carrément une maladie. «Je suis un peu différente des autres femmes. On m’a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques assez jeune (ndlr: elle avait 11 ans lorsque sa barbe s’est mise à pousser), au début de ma puberté », a expliqué Harnaam sur le blog d’une certaine Kat William (photographe) cité par lexpress.fr. Cette apparence est le fait d’un désordre hormonal que les médecins expliquent aisément.

«Il y a chez moi un déséquilibre hormonal qui fait que j’ai plus d’hormones mâles que d’hormones femelles dans le corps, c’est notamment la raison pour laquelle j’ai une barbe. Avant, j’avais l’habitude d’épiler mon visage à la cire deux à trois fois par semaine, et les jours où je ne pouvais pas, à cause de la douleur, je me rasais », raconte Harnaam Kaur.

Elle aura tout essayé pour venir à bout de cet attribut masculin y compris les moyens extreme en vain : des crèmes à épiler les plus agressives à la pince à épiler.

A partir de ses 16 ans, elle commence à beaucoup souffrir de cette apparence de femme barbue, surtout que le harcèlement est insupportable.Harcelée par ses camarades, Harnaam sombre dans la dépression, se retire dans sa chambre et tente de mettre fin à ses jours. Mais elle va écoûter sa voix intérieure qui va lui interdire le suicide et elle commence à s’assumer. «C’était horrible. On n’arrêtait pas de me harceler à l’école tous les jours. A cause du harcèlement, j’ai détesté mon corps».Je me suis dit : l’énergie que tu mets à vouloir mourir, tu peux en faire quelque chose de mieux». La jeune femme est devenu alors ce que l’on appelle conférencière motivatrice.

La maladie dont elle souffre, le syndrome des ovaires polykystiques est source de la pilosité sur le corps et aussi des vergetures.

«J’étais suicidaire. Ma chambre était devenue mon seul refuge, j’étais très déprimée », explique Harnaam. Je me souviens de m’être assise sur mon lit, songeant à quitter cette vie quand je me suis dit: ‘L’énergie que tu mets à vouloir mourir, tu peux en faire quelque chose de mieux », raconte Harnaam Kaur à l’express.fr.

Sa rencontre avec la photographe Louisa Coulthurst l’a aidée à s’assumer. Repérée par cette dernière, Harnaam a accepté de poser «pour s’amuser» et partager son histoire sur le web. Ella dû se battre au propre comme au figuré contre elle-même (travail sur soi) et contre les autres (les moqueurs) avant de pouvoir s’accepter.

Egérie de Captain Fawcett ( spécailiste de produits barbier pour homme) a créé le choc chez le public en 2015 lorsqu'elle posait pour la photographe londonienne Louisa Coulthurst, puis en défilant à la London Fashion Week, pour la créatrice de bijoux Marianna Harutunian. Avec ce rare attribut masculin, en 2016, Harnaam entre même entré dans le livre Guiness des records avec le titre de plus jeune femme à barbe au monde, relève monvanityideal.com



































« J’aime ma barbe et je la chérirai toujours »

« J’ai arrêté de me faire du mal et je suis tombée amoureuse des éléments de mon corps que certains peuvent appeler des ‘défauts’. J’aime ma barbe, mes vergetures et mes cicatrices. Ces éléments font que je suis qui je suis, ils font le tout, ils me rendent entière. Ma barbe est devenue à 100% une partie de mon corps. Elle est la source de la force et de ma confiance. Les gens voient juste la barbe comme des poils mais pour moi elle est bien plus que ça. Je garde mes poils pour montrer au monde une image de la femme différente, confiante, diverse et forte. J’aime ma barbe et je la chérirai toujours », a-t-elle raconté à Rock ‘N Roll Bride.









